Должна была стать "оружием" против новых штаммов: у антиковидной вакцины нашли серьезную побочку

В Бельгии остановили испытания французской вакцины второго поколения CoVepiT против коронавируса из-за возникновения нежелательных побочных эффектов первой и второй степени.

Об этом сообщила компания-разработчик OSE Immunotherapeutics.

Исследователи приняли решение приостановить первую фазу из-за непредвиденных обстоятельств. В частности, у людей, которые тестировали препарат, выявили стойкие узелки вокруг точек инъекций. Создатели вакцины говорят, что эти узелки - под кожей, не болят и не мешают в повседневной жизни, однако рисковать здоровьем людей они не станут и продолжат дорабатывать свой продукт.

Отметим, что французский CoVepiT "заточен" под выработку ответа на участки 11 белков вируса, у которых невысокая вероятность измениться от мутаций. Создатели убеждены, что именно данный препарат поможет в борьбе с "Дельтой" и новыми штаммами коронавируса.

Напомним, глава украинского Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько украинцев заболевают коронавирусом после полного курса вакцинации от данной болезни.