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Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз ковидных вакцин – Шмыгаль

Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз ковидных вакцин – Шмыгаль
14:29 Сегодня Телеграф КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров отметил, что  у Украины есть договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца лета. С началом пятой волны вакцинации привиться могут все желающие.

Об этом сообщает сайт КМУ. 

Он отметил, что прерогатива в вакцинации остается у сотрудников медицинских и образовательных учреждений, военных, пожилых и людей с сопровождающими болезнями. 

В Украине вакцинация полностью завершена у 1,5 человек, почти 2,8 млн привиты один раз. 

Для применения в Украине одобрены 4 вакцины - AstraZeneca (корейского, индийского и итальянского производства), Coronavac от Sinovac Biotech, Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и Moderna - французская вакцина, которую недавно поставили в страну. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минздраве придумали, как "растянуть" полученные от США вакцины на еще 140 тыс. доз.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Вакцина, Кабинет Министров, Вакцинация, Денис Шмыгаль, COVID-19 Коронавирус.
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