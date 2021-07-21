Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз ковидных вакцин – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров отметил, что у Украины есть договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца лета. С началом пятой волны вакцинации привиться могут все желающие.

Об этом сообщает сайт КМУ.

Он отметил, что прерогатива в вакцинации остается у сотрудников медицинских и образовательных учреждений, военных, пожилых и людей с сопровождающими болезнями.

В Украине вакцинация полностью завершена у 1,5 человек, почти 2,8 млн привиты один раз.

Для применения в Украине одобрены 4 вакцины - AstraZeneca (корейского, индийского и итальянского производства), Coronavac от Sinovac Biotech, Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и Moderna - французская вакцина, которую недавно поставили в страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минздраве придумали, как "растянуть" полученные от США вакцины на еще 140 тыс. доз.