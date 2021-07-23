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Количество новых больных коронавирусом растет в Украине пятый день подряд

Количество новых больных коронавирусом растет в Украине пятый день подряд
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф

За сутки четверга, 22 июля в Украине коронавирусной инфекцией заболели 763 человека, среди них 57 детей и 15 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения. 

Также за сутки четверга: 

  • госпитализированы - 446 человек
  • летальных случаев - 21
  • выздоровели  - 639

Осуществлено тестирований за сутки - 40 057, среди них методом ПЦР - 18 411. 

Стабильный пятидневный рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Украине наглядно видно на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

СНБО ковид

(Screenshot: СНБО)

Первенство по количеству зафиксированных за сутки случаев  COVID-19 остается у столицы Украины. В Киеве выявили 226 инфицирований. 

Лидерами по новым эпизодам коронавируса в регионах являются Донецкая (79), Харьковская (67), Днепропетровская (39), и Херсонская (37) области.

Наименьшее количество новых случаев зафиксировали в Кировоградской (1) и Черниговской (3) областях. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве выявили первых зараженных штаммом "Дельта" в столице. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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