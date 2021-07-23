В Украине новый рекорд по вакцинации от коронавируса: где и сколько человек уже привили

В Украине очередной рекорд вакцинации - за сутки четверга, 22 июля привиты 139 441 человек. Всего же за вакцинационную кампанию иммунизацию прошли 2 920 068 человек. Две дозы получили - 1 619 131 людей - это 3,91% населения страны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки:

одну дозу получили - 76 169 человек

полностью иммунизированы - 63272 человека.

Согласно данным сайта статистики наибольшее количество вакцинированных в Киеве, здесь 7, 65% населения получили обе дозы вакцины.

Также в лидерах Полтавская (6,46 %) и Киевская (6,15% населения).

(Источник: index.minfin.com.ua)

В Украине используются для вакцинации 4 препарата: AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty и Moderna.

За сутки вакцинация препаратами распределилась так:

Coronavac - 40 454 доз

Comirnaty - 42 015 доз

AstraZeneca - 30 074 доз

Moderna - 26 898 доз.

Отметим, что в Украине 22 июля прививали всех желающих 743 мобильные бригады по иммунизации, 2672 пункта прививки и 171 центр вакцинации населения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 уровень вакцинации в Украине открывает доступ к препаратам для всех категорий населения. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у страны есть договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца лета.