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В Украине новый рекорд по вакцинации от коронавируса: где и сколько человек уже привили

В Украине новый рекорд по вакцинации от коронавируса: где и сколько человек уже привили
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф КГГА

В Украине очередной рекорд вакцинации - за сутки четверга, 22 июля привиты 139 441 человек. Всего же за вакцинационную кампанию иммунизацию прошли 2 920 068 человек. Две дозы получили - 1 619 131 людей - это 3,91% населения страны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 

За сутки:

  • одну дозу получили - 76 169 человек
  • полностью иммунизированы - 63272 человека.

Согласно данным сайта статистики наибольшее количество вакцинированных в Киеве, здесь 7, 65% населения получили обе дозы вакцины. 

Также в лидерах Полтавская (6,46 %) и Киевская (6,15% населения).

вакцинация 1

вакцинация 2

(Источник: index.minfin.com.ua)

В Украине используются для вакцинации 4 препарата: AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty и Moderna.

За сутки вакцинация препаратами распределилась так:

  • Coronavac - 40 454 доз
  • Comirnaty  - 42 015 доз
  • AstraZeneca - 30 074 доз
  • Moderna - 26 898 доз.

Отметим, что в Украине 22 июля прививали всех желающих 743 мобильные бригады по иммунизации, 2672 пункта прививки и 171 центр вакцинации населения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 уровень вакцинации в Украине открывает доступ к препаратам для всех категорий населения.  Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у страны есть договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца лета.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Вакцина, Статистика, Коронавирус, Covid-19, вакцинация Украина.
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