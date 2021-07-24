Количество выздоровевших резко уменьшилось - новости COVID-19 в Украине

За сутки пятницы, 23 июля, в Украине зафиксировали 745 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных - 51 ребенок и 20 медицинских работников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Телеграм.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 395 человек

летальных случаев - 24

выздоровели - 394

Количество выздоровевших значительно упало в сравнении с четвергом, 22 июля. В этот день выздоровели 639 человек.

За пятницу сделано 39 142 теста, в том числе методом ПЦР - 18581.

В ТОПе заболеваемости столица Украины. В Киеве зарегистрировали 194 подтвержденных случаев COVID-19. Также в украинских лидерах по уровню новых заражений Днепропетровская (58), Херсонская (54), Сумская (42) и Львовская (42) области.

Наименьшее количество зафиксированных инфицированний в Волынской (1) и Житомирской (3) областях.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 2 248 164 человек в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поставлен новый рекорд по вакцинации от коронавируса в стране.