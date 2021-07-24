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Количество выздоровевших резко уменьшилось - новости COVID-19 в Украине

Количество выздоровевших резко уменьшилось - новости COVID-19 в Украине
08:34 Сегодня Телеграф

За сутки пятницы, 23 июля, в Украине зафиксировали 745 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных - 51 ребенок и 20 медицинских работников. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Телеграм. 

За минувшие сутки:

  • госпитализированы - 395 человек
  • летальных случаев - 24
  • выздоровели - 394 

Количество выздоровевших значительно упало в сравнении с четвергом, 22 июля. В этот день выздоровели 639 человек.  

За пятницу сделано 39 142 теста, в том числе методом ПЦР - 18581. 

В ТОПе заболеваемости столица Украины. В Киеве зарегистрировали 194 подтвержденных случаев COVID-19. Также в украинских лидерах по уровню новых заражений Днепропетровская (58), Херсонская (54), Сумская (42) и Львовская (42) области.

Наименьшее количество зафиксированных инфицированний в Волынской (1) и Житомирской (3) областях. 

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 2 248 164 человек в Украине. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что поставлен новый рекорд по вакцинации от коронавируса в стране.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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