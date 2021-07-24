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Три миллиона украинцев привили от COVID-19: как можно к ним присоединиться

Три миллиона украинцев привили от COVID-19: как можно к ним присоединиться
09:24 Сегодня Телеграф КГГА

В Украине сделали прививку от коронавируса 3 млн 10 138 человека. Среди них более полутора миллионов прошли полный курс иммунизации. 

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья в Телеграм-канале. 

За сутки 23 июля:

  • всего вакцинаций - 152 675
  • привились впервые - 90 072  человека
  • получили две дозы - 62 603 
  • работали 802 мобильные бригады, 2692 пункта прививок, 267 центров вакцинации. 

С 21 июля в Украине начат пятый этап компании по вакцинации от коронавируса. Это значит, что прививают всех совершеннолетних желающих. Адрес ближайшего прививочного пункта можно посмотреть на сайте вакцинации от МОЗ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полный курс вакцинации стал альтернативой негативным ПЦР тестам при пересечении границы во многих странах. На днях к ним добавилась Молдова - какие действуют правила. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, Статистика, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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