Третья волна коронавируса вернет жесточайший карантин в Украину: опытный врач дал совет

В Украине прогнозируют вспышку штамма Дельта осенью 2021 года - страна опять может попасть в красную зону.

Об этом "1+1" сообщает санитарный врач Игорь Кузин.

Сейчас в Украине фиксируют всего несколько сотен случаев коронавируса в сутки, но в Министерстве здравоохранения говорят, что заболевание в ближайшее время не исчезает.

"Украина регистрирует на своей территории штамм" Дельта ". Уже почти сотня стран отчитываются, что новый вариант болезни вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - говорит Кузин.

Врач-реаниматолог Борис Брыль из Израиля сообщает, что Украину эта вспышка не обойдет.

"Осенью будет рост. У вас недостаточное количество переболевших и вакцинированных для того, чтобы пандемия остановилась", - подчеркнул он.

По официальным прогнозам, новая волна вернет Украину к самому суровому карантину.

"К красной зоны, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - говорит Кузин.

Главный санврач отметил важность вакцинации на данном этапе, пока коронавирус еще не набрал оборотов.

"Я бы советовал фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью иметь свой иммунитет", - отметил он.

Сейчас в Украине только 4% населения вакцинировались от коронавируса.

В Минздраве пытаются максимально увеличить количество принявших вакцину.

"Украина официально открыла пятый этап прививочной кампании. По сути это означает, что вакцина доступна каждому гражданину Украины", - добавил Кузин.

Представитель Минздрава отметил, что в Украине решили открыть все три тысячи пунктов прививок и вакцина будет доступна каждому.

Общий план - до конца лета пройти критическую точку - десять миллионов прививок.

Кузин говорит, что украинцев начнут вакцинировать в аптеках, а также в торговых центрах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 миллиона человек в Украине привили от COVID-19 - как к ним присоединится.