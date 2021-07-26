Ни единого медика - в Украине упало количество новых случаев COVID-19

В Украине за воскресенье, 26 июля, зафиксировали 213 новых выявленных случаев коронавируса. Среди них - ни единого медработника и 11 несовершеннолетних.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Согласно данным статистики на 26.07:
Сделано тестов за сутки - 15 795, среди них методом ПЦР - 7562.
Отметим, что оба летальных случая зафиксировали в Одесской области.
Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
Сразу в нескольких областях Украины не выявили ни единого нового случая. Это Закарпатская, Запорожская, Полтавская, Хмельницкая, Черниговская области. Там также не зарегистрировали ни одного выздоровевшего.
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