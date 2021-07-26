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Понедельник, 26.07.2021
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Ни единого медика - в Украине упало количество новых случаев COVID-19

Ни единого медика - в Украине упало количество новых случаев COVID-19
08:45 Сегодня Телеграф

В Украине за воскресенье, 26 июля, зафиксировали 213 новых выявленных случаев коронавируса. Среди них - ни единого медработника и 11 несовершеннолетних.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Согласно данным статистики на 26.07:

  • госпитализированы - 256 человек
  • летальных случаев - 2
  • выздоровели  - 170.

Сделано тестов за сутки - 15 795, среди них методом ПЦР - 7562. 

Отметим, что оба летальных случая зафиксировали в Одесской области. 

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Сразу в нескольких областях Украины не выявили ни единого нового случая. Это Закарпатская, Запорожская, Полтавская, Хмельницкая, Черниговская области. Там также не зарегистрировали ни одного выздоровевшего. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции растет количество людей, заболевших COVID-19.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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