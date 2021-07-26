Восстановлению не подлежит: у переболевших коронавирусом людей нашли новую особенность

У людей, которые перенесли коронавирус, ухудшается интеллект, который не восстанавливается даже после выздоровления.

Столь неутешительными данными поделились ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета, пишет медицинский журнал The Lancet.

Сообщается, что в новом исследовании приняли участие 81 337 человек, которые переболели ковидом в разных формах. Ученые проанализировали их данные и сопоставили с контрольными группами, исходя из факторов расы, социального положения, пола, возраста, образования и десятков других.

Далее люди прошли известный Great British Intelligence Test, который проверяет когнитивные способности и считается еще более точным, чем тест на IQ.

Оказалось, что люди, перенесшие коронавирус, справились в разы хуже. Больше всего трудностей возникло у тех, кто был в реанимации или на ИВЛ: ученые зафиксировали снижение способностей на 0,47 сводного балла или на 7 баллов по IQ-тесту.

У людей, которые болели ковидом в легкой форме дома, интеллект упал на 0,23 балла.

Сейчас эксперты выясняют, как именно вирус влияет на когнитивные способности человека, предполагая, что это может быть связано с гипоксией мозга.

Напомним, в ВОЗ не исключают сценарий новой вспышки коронавируса в Украине, согласно которому индийский штамм "Дельта" может начать активно распространяться уже в конце августа.