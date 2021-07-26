Не такой опасный, как кажется: врач озвучил важный нюанс с накрывающим Украину "Дельта"-штаммом

Новый штамм коронавируса "Delta" более опасный, чем предыдущий, ведь имеет меньший уровень смертности.

Об этом телеканалу "Украина 24" сообщил врач-иммунолог Андрей Волянский.

Мужчина говорит, что вирус мутирует еще больше, если идет активная циркуляция. Сейчас о дельта-штамме можно сказать, что он более заразный, но менее смертоносный.

В пример медик рассказал о Великой Британии, где за полтора года от пандемии умерло в 10 раз больше людей, чем от нового штамма за период от конца мая. В прошлом году смертность становила 2%, а сейчас всего 0,2%.

Волянский также отмечает, что Великая Британия имеет такие показатели, ведь там больше людей переболели и больше получили вакцину.

Также иммунолог сообщил, что против нового индийского штамма можно будет вакцинироваться дважды разными препаратами.

Он напомнил, что в начале года в Европе были недопоставки вакцины от AstraZeneca, после введения было много побочных эффектов. Тогда медики решили попробовать давать вторую дозу иной вакциной, например Pfizer, и эти схемы показали высокую эффективность.