Не такой опасный, как кажется: врач озвучил важный нюанс с накрывающим Украину "Дельта"-штаммом

Новый штамм коронавируса "Delta" более опасный, чем предыдущий, ведь имеет меньший уровень смертности.
Об этом телеканалу "Украина 24" сообщил врач-иммунолог Андрей Волянский.
Мужчина говорит, что вирус мутирует еще больше, если идет активная циркуляция. Сейчас о дельта-штамме можно сказать, что он более заразный, но менее смертоносный.
В пример медик рассказал о Великой Британии, где за полтора года от пандемии умерло в 10 раз больше людей, чем от нового штамма за период от конца мая. В прошлом году смертность становила 2%, а сейчас всего 0,2%.
Волянский также отмечает, что Великая Британия имеет такие показатели, ведь там больше людей переболели и больше получили вакцину.
Также иммунолог сообщил, что против нового индийского штамма можно будет вакцинироваться дважды разными препаратами.
Он напомнил, что в начале года в Европе были недопоставки вакцины от AstraZeneca, после введения было много побочных эффектов. Тогда медики решили попробовать давать вторую дозу иной вакциной, например Pfizer, и эти схемы показали высокую эффективность.
Волянский говорит, что сейчас эффективность от вакцин снижается и это будет длиться дальше, если начнут появляться еще новые варианты Уханского штамма. Узконаправленные вакцины станут менее полезными.
"Но 80% - это высокая эффективность. Мы не можем сказать, что эти вакцины не работают относительно "Дельта". Они защищают определенной степенью от инфицирования и во многом от тяжелого течения и смерти", - сказал врач.
Ранее "Телеграф" сообщал, что к началу августа штамм "дельта" может представлять собой 70% новых случаев COVID-19 в Евросоюзе.
Напоминаем о том, что 23 июня в Украине впервые зарегистрировали случаи заражения штаммом "Дельта".