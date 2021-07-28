Число госпитализаций в Украине выросло за сутки в два раза - свежие данные по COVID-19

В Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки. За 27 июля, вторник, заболели 717 человек. Инфицированы 36 детей и 97 медработников. Количество людей, госпитализированных с COVID-19 выросло по сравнению с предыдущим днем практически в два раза.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Телеграм.

За прошедшие сутки:

госпитализированы - 507 человек

летальных случаев - 15

выздоровели - 459 человек.

Накануне, за 26 июля в больницу с коронавирусом попали 266 человек.

Также за вторник сделали 46 244 тестов.

Количество протестированных людей:

методом ПЦР - 20 673

методом ИФА - 8 592

экспресс-тестами - 16 979.

Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве - 189 заражений. Среди областей Украины в лидерах - Донецкая (70), Запорожская (53), Одесская (47) и Херсонская (43).

Наименьшее количество зараженных коронавирусом за вторник выявили в Кировоградской (2) и Закарпатской (4) областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что штамм "Дельта" коронавирусной инфекции забрал в Украине жизнь одного человека.