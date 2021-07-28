Хватит всем желающим: до конца года Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer

В Украину до конца 2021 года привезут 47 миллионов вакцин от коронавируса, 20 миллионов из которых - Pfizer.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 июля.

Вакцины будут закупать за средства госбюджета от разных фирм.