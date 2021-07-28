Хватит всем желающим: до конца года Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer

В Украину до конца 2021 года привезут 47 миллионов вакцин от коронавируса, 20 миллионов из которых - Pfizer.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 июля.
Вакцины будут закупать за средства госбюджета от разных фирм.
"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения уже в 2021 году. Это первоочередная задача МЗ ", - говорит Шмыгаль.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 16 июля в киевском Международном выставочном центре в пункте вакцинации люди отказывались вкалывать вакцину Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech.
Напоминаем о том, что ученые сравнили Pfizer и CoronaVac - оказалось, что у людей, привитых американской Pfizer, выявили в 10 раз больше антител, чем у привитых CoronaVac.
Также глава украинского Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько украинцев заболевают коронавирусом после полного курса вакцинации от данной болезни.