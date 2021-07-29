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Вакцина Pfizer ослабевает через полгода: нужно ли прививаться повторно?

Вакцина Pfizer ослабевает через полгода: нужно ли прививаться повторно?
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф

Компании-гиганты, выпускающие вакцины, продолжают изучить действие своих вакцин с целью выяснить, сохраняется ли их защитная функция по истечении длительного срока.

Недавняя статья на сайте "NBCNews" рассказывает о том, какие результаты получили ученые из компании "Pfizer" в своих исследованиях. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

Через шесть месяцев эффективность вакцины "Pfizer-BioNTech" снизилась, но эксперты говорят, что эти данные не указывают на немедленную необходимость повторной вакцинации.

Исследование, которое еще не получило свою рецензию и не было опубликовано в медицинском журнале, показало, что вакцина была на 97% эффективна в предотвращении тяжелого заболевания Covid-19 в течение как минимум шести месяцев. Но ее эффективность против любых симптоматических заболеваний снизилась с 96% до 84% за тот же период, т.е. каждые два месяца она уменьшалась примерно на 6%.

"Меня в целом воодушевили результаты статьи", - заявил ведущий автор исследования доктор Стивен Томас, координатор испытаний вакцины "Pfizer" и директор Института глобального здравоохранения и трансляционных исследований "SUNY Upstate" в Нью-Йорке.

Он сказал, что всегда предполагалось, что со временем защитная сила вакцины будет ослабевать. По его словам, большой вопрос заключается в том, снизится ли она до такой степени, что это повлияет на так называемое бремя болезни, связанное с увеличением степени опасности для здоровья общества, и особенно на уровень госпитализации и смертности. Пока что такого влияния не видно.

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"Несмотря на то, что мы увидели, что через шесть месяцев защита ослабла, но все же сохранялась защита от тех тяжелых последствий, которые действительно важны с точки зрения сохранения здоровья общества", - сказал Томас.

В целом, исследование показало, что вакцина на 91% эффективна в предотвращении любых симптомов Covid-19, от легких до тяжелых, в течение шести месяцев. Компания "Pfizer" объявила об этом в своём пресс-релизе еще в апреле.

Доктор Пол Оффит, исследователь вакцин из Детской больницы Филадельфии, сказал, что он "приятно удивлен", что эффективность была настолько высокой, что предотвращала даже симптомы.

"Все эти данные действительно обнадеживают, и это именно то, что все ожидают", - сказал он.

"Вы никогда не сможете защитить себя также от бессимптомной инфекции или инфекции с легкими симптомами, и это нормально", - сказал он. "Вы просто хотите уберечь людей от посещения больницы и уберечь их от смерти. Это общая цель".

В новом исследовании были рассмотрены данные наблюдения, собранные до 13 марта. В клиническом испытании 3 фазы вакцины "Pfizer" принимали участие 44 тыс человек. Люди получали либо две дозы вакцины, либо две дозы плацебо с интервалом в три недели. Поскольку в исследовании рассматривались данные только до середины марта, остается неясным, как вакцины действуют против дельта-варианта, который стал наиболее распространенным штаммом вируса в США в начале этого месяца.

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Специалисты продолжают размышлять о том, понадобится ли повторная иммунизация. Генеральный директор "Pfizer" Альберт Бурла давно заявлял, что в ближайшие месяцы потребуется повторная иммунизация, хотя официальные представители министерства здравоохранения заявляют, что пока нет доказательств того, что это необходимо.

Во время телефонного разговора в среду утром представитель компании "Pfizer" сообщил, что третья доза повысила уровень антител, специфичных к дельта-варианту, в пять раз у людей в возрасте от 18 до 55 лет и в одиннадцать раз у людей в возрасте от 65 до 85. Хотя результаты показывают лучшую защиту от этого варианта, но все же необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, способствует ли это лучшей защите от других болезней.

Оффит подчеркнул, что, поскольку вакцина остается очень эффективной в предотвращении тяжелых заболеваний и госпитализаций, еще слишком рано утверждать, что потребуются ревакцинации.

 "Если число увеличится до 5, 10 или 20 % людей, которые полностью вакцинированы, но все же их пришлось госпитализировать или они умерли, тогда вы можете начать думать о ревакцинации, но мы еще не достигли этого момента", - сказал он.

Доктор Боб Вахтер, председатель медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско, согласился с тем, что новые данные еще не говорят о том, что пора спешить и проводить повторную вакцинацию.

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"Новые данные просто показывают, что тот, кто получил прививки семь или восемь месяцев назад, подвергается немного более высокому риску "вакциноассоциированной инфекции", чем мы думали. Это хороший повод для того, чтобы даже вакцинированные люди снова начали носить маски в помещении", - сказал Вахтер, ссылаясь на решение Центров по контролю и профилактике заболеваний во вторник, рекомендующее вакцинированным людям носить маски в помещении в районах с высоким уровнем распространения инфекции среди населения.

Но преобладание дельта-варианта в сочетании со снижением эффективности вакцины с течением времени предполагает, что в какой-то момент потребуется повторная вакцинация", -  сказал он.

"Я не думаю, что это повод для паники, и я не думаю, что это повод выбегать и искать, где можно ревакцинироваться уже сегодня, потому что общая защита от заболевания и смерти остается чрезвычайно высокой", - сказал Вахтер. "Но я действительно думаю, что это одна из частей головоломки, которая говорит всем нам, что ревакцинация все же потребуется в будущем".

Томас, автор исследования, заявил, что потребуются дополнительные исследования.

"Я думаю, что исследование дает нам повод считать, что есть вероятность, что нам могут потребоваться меры по ревакцинации, если защитная эффективность вакцины со временем будет снижаться", - сказал Томас. "Но для меня это все еще вопрос без ответа".

Ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты предупредили о побочном эффекте вакцины "Johnson & Johnson".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Вакцинация, Pfizer, пфайзер.
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