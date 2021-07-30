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Новым симптомом коронавируса у привишихся людей стало чихание

Новым симптомом коронавируса у привишихся людей стало чихание
04:36 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Великобритании вакцинированные люди, которые все же заболели коронавирусом, заметили у себя новый симптом - чихание.

Об этом в четверг, 28 июля, пишет Metro со ссылкой на исследование ученых Королевского колледжа Лондона. 

Как и было с начала пандемии, основными показателями болезни является потеря обоняния, непрерывный кашель и повышение температуры тела. 

Теперь же появился новый симптом - чихание. Вот только бывает он чаще всего у тех, кто уже привился от COVID-19. 

Ученые говорят, что для непривитых чихание чаще всего обозначает обычную простуду или аллергию, а вот вакцинированным стоить сдать тест на коронавирус.

Также они добавляют, что привитые люди испытывают те же симптомы, что и непривитые, но их болезнь протекает легче и короче. 

"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а потом получили положительный результат на Covid-19, с большей вероятностью сообщали о чихание как о симптоме по сравнению с людьми, у которых не было прививки. Это говорит о том, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком Covid ", - сообщают английские исследователи.

Кроме того, эксперты добавили, что чихание - это "ключевой способ" распространение вируса, поэтому при наличии нового симптома в тех, кто получил прививку, нужно обязательно сдать ПЦР-тест, чтобы не заражать других.

Также во время чихания или кашля надо закрывать рот и нос салфеткой или внутренней стороной локтя, чтобы свести к минимуму распространение капель.

"Не прикасайтесь к глазам, носу и рту, пока не вымоете руки", - призывают ученые Королевского колледжа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что прививка не дает броню от коронавируса - журналист написал письмо о проблемах вакцинации в США.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Вакцина, Симптомы, Коронавирус, Covid-19.
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