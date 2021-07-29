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В Чехии придумали заманчивое поощрение для вакцинированных граждан

В Чехии придумали заманчивое поощрение для вакцинированных граждан
23:24 Сегодня Телеграф

Правительство Чехии планирует предоставить два дополнительных дня оплачиваемого отпуска за вакцинацию от коронавируса всем работникам государственной администрации, включая членов министерства, учителей и полицейских.

Об этом 29 июля сообщает  "Euractiv".

Такую идею выдвинул премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Он заявил, что правительство страны привлекает граждан к вакцинации как только может. 

К примеру, совсем недавно в новых центрах для прививания в больших городах ввели призы и конкурсы для людей, пришедших за своей дозой вакцины. Кстати, в этих центрах больше не нужна регистрация, как это было ранее, что еще больше упрощает процесс.

Бабиш говорит, что правительство Чехии призывает всех министров дать два выходных всем работникам, показавшим сертификат COVID-19. 

В этот список будут входить те, кто был привит в период с января. 

Премьер настойчиво порекомендовал регионам, муниципалитетам и компаниям исполнить рекомендацию правительства.

Несмотря на хорошую перспективу повышения количества вакцинированных, это может обойтись довольно-таки дорого для страны.

Экономист Лукаш Кованда на странице в Twitter заявил, что этот «бонус» обойдется чешской экономике в более 800 млн евро.

Но все же Бабиш посчитал этот вариант эффективным и нужным для реализации, ведь интерес к вакцине в Чехии уменьшается - 4,5 млн из 10,5 млн населения сейчас полностью вакцинированы. 

К слову, около половины населения к этому времени планировали сделать прививку, но количество желающих со временем уменьшается.

Таким образом темпы вакцинации в Чехии по сравнению с другими странами Европы немного ниже среднего.

Ранее "Телеграф" сообщал, что индийскую вакцину от коронавируса AstraZeneca – Covishield не включили в европейский паспорт вакцинации.

Напоминаем, что 21 июля в Украине начался новый этап кампании по вакцинации, который позволит получить прививку всем желающим старше 18 лет.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Чехия, Отпуск, Вакцинация, Коронавирус.
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