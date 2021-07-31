За сутки - 916 новых случаев: опубликована статистика по Covid-19 в Украине за 30 июля

За сутки 30 июля 2021 в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе выявленных случаев - 61 ребенок и 43 медработника, сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в общей сложности за минувшие сутки госпитализировали 486 человек; летальных случаев - 15; выздоровевших - 510.

За все время пандемии в Украине число заболевших достигло 2 млн 252 тыс. 785 человек. Выздоровели 2 млн 186 тыс. 863 человека. Умерли 52 945 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Как ранее писал "Телеграф", коронавирус штамма "Дельта" может частично нивелировать достижения человечества в борьбе с пандемией. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения.