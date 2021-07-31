Минздрав уверяет, что для украинцев есть 10 млн доз вакцины от COVID-19: как и где ее можно получить

В Украину 31 июля привезли еще 1, 5 миллионов доз вакцины CoronaVac от коронавируса. По данным Минздрава почти такое же количество доз уже ввели в стране. Вместе с новой поставкой общее количество вакцин позволяет сделать 10 миллионов прививок до конца лета.
Об этом сообщил министр охраны здоровья в Украине Виктор Ляшко.
Также на этой неделе прибыли 52, 8 тысяч доз вакцины AstraZeneca,430, 56 тысяч доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и 764,44 тысячи доз CoronaVac от Sinovac Biotech.
С начала компании вакцинации от COVID-19 в Украину поставили почти 12 млн доз, больше половины - 7,6 млн за счет государственного бюджета.
Привиться в Украине от коронавируса может любой желающий - в стране идет 5 этап вакцинации. Отметим вакцинироваться можно в пункте прививок, центре массовой вакцинации и вызвав мобильную бригаду.
Ранее "Телеграф" сообщал, что со 2 августа в Украине начнут вакцинировать детей, правда пока - только одной вакциной.