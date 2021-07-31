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Минздрав уверяет, что для украинцев есть 10 млн доз вакцины от COVID-19: как и где ее можно получить

Минздрав уверяет, что для украинцев есть 10 млн доз вакцины от COVID-19: как и где ее можно получить
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф КГГА

В Украину 31 июля привезли еще 1, 5 миллионов доз вакцины CoronaVac от коронавируса. По данным Минздрава почти такое же количество доз уже ввели в стране.  Вместе с новой поставкой общее количество вакцин позволяет сделать 10 миллионов прививок до конца лета. 

Об этом сообщил министр охраны здоровья в Украине Виктор Ляшко. 

Также на этой неделе прибыли 52, 8 тысяч доз вакцины AstraZeneca,430, 56 тысяч доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и 764,44 тысячи доз CoronaVac от Sinovac Biotech. 

С начала компании вакцинации от COVID-19 в Украину поставили почти 12 млн доз, больше половины - 7,6 млн за счет государственного бюджета. 

Привиться в Украине от коронавируса может любой желающий - в стране идет 5 этап вакцинации. Отметим вакцинироваться можно в пункте прививок, центре массовой вакцинации и вызвав мобильную бригаду. 

  • В прививочных пунктах при поликлиниках вакцинируют людей от 60 лет, а также более молодых с сопутствующими заболеваниями. Чтобы иммунизироваться в прививочном пункте необходимо записаться к семейному врачу, через регистратуру ближайшего пункта или HELSI.
  • В пунктах массовой вакцинации прививают всех старше 18 лет. Узнать детали про запись в конкретный пункт можно по контактным телефонам. Во многих пунктах - живая очередь. Найти ближайший пункт прививок или массовой вакцинации можно в списке Минздрава: list.covid19.gov.ua.
  • Мобильные бригады прививают коллективы от 50 человек и маломобильных граждан. Для организации выезда бригады маломобильные люди должны обратиться в контактный центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что со 2 августа в Украине начнут вакцинировать детей, правда пока - только одной вакциной. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca, CoronaVac, Comirnaty, вакцина от коронавируса.
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