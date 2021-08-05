Уже полторы сотни случаев: где в Украине самый высокий уровень заражения штаммом "Дельта"

За несколько недель количество выявленных случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" выросло с 17 до 147. При этом Украине продолжает расти количество случаев COVID-19 ежедневно.

Про распространение дельта-штамма коронавируса рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

Эпицентрами штамма коронавируса "Дельта" в Украине пока являются Волынская, Одесская, Тернопольская области, Черновцы и Киев - там выявили наибольшее количество случаев.

По словам Кузина, штамм "Дельта" чаще укладывает людей в больницы, чем обычный вариант коронавируса. Кроме этого - намного быстрее распространяется.

В противодействии "Дельте" Минзрав надеется на вакцинацию:

"Вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированы люди не попадали в больницы и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", — отметил Кузин.

Вспышку коронавируса в Минздраве ожидают к концу сентября.

Ранее "Телеграф" писал чем симптомы штамма "Дельта" отличаются от других типов коронавируса.