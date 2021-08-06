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Ученые выяснили, сколько времени дети болеют коронавирусом и какие самые частые симптомы

Ученые выяснили, сколько времени дети болеют коронавирусом и какие самые частые симптомы
02:28 Сегодня Телеграф

Большинство инфицированных коронавирусом детей выздоравливают в течение недели, однако есть случаи, так называемого Long COVID среди детей, когда течение заболевания длится от четырех до восьми недель.

Об этом вечером в среду, 4 августа, пишет The New York Times.

Так, исследование, опубликованное в журнале Lancet Child and Adolescent Health, показывает, что 4,4% детей болеют коронавирусом до четырех недель, а еще 1,8% - более восьми недель.

При этом продолжительность болезни у взрослого населения значительно длиннее - у 13,3% симптомы продолжались по меньшей мере четыре недели, а у 4,5% - почти восемь недель.

Для исследования ученые изучили данные более 1700 британских детей (в возрасте от 5 до 17 лет), которые болели коронавирусом с 1 сентября 2020 по 24 января 2021-му.

В выводах говорится о том, что Long COVID у детей встречается значительно реже, чем у взрослых. Среди наиболее распространенных симптомов у детей:

  • головные боли,
  • усталость,
  • боль в горле,
  • потеря обоняния.

Врач-эндокринолог Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан, которая является ведущим автором исследования, добавила, что "количество детей, которые испытывают длительные симптомы COVID-19, невелика. Тем не менее, небольшое количество детей действительно длительное время болеет COVID-19, и наше исследование подтверждает опыт этих детей и их семей ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта".

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Исследование, Дети, Британские ученые, COVID-19 Коронавирус.
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