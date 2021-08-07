Пропадает не только обоняние, но и слух: стали известны новые симптомы "Дельты"

Пока в Украине обнаруживают штамм "Дельта" в новых областях, эксперты обращают внимание на отличительные симптомы данного варианта коронавируса. Если раньше пациенты жаловались на потерю обоняния, теперь их беспокоит исчезновение слуха.

По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, "Дельта" проявляется немного иначе, чем предыдущие штаммы ковида.

В частности, к потере запаха и вкусовых ощущений добавились потеря слуха и болевые ощущения на коже. Врач говорит, что ранее подобные симптомы вообще не диагностировали у пациентов.

Кроме того, для ковида также характерны жар и расстройства ЖКТ: рвота, тошнота и диарея.

Ранее "Телеграф" сообщал, что симптомы коронавируса COVID-19 при инфицировании штаммом "Дельта" действительно отличаются от других штаммов и могут быть еще серьезнее.

Также мы писали, что прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта".