Бразилия отказывается принимать миллионы доз вакцины Спутник V: в чем причина

В Бразилии после долгих согласований и лицензирований российской вакцины против коронавируса, которая называется "Спутник V", решили вообще пока что отказаться от поставок препарата.
Об этом в четверг, 5 августа, сообщает "ТААС".
Изначально планировалось, что первые партии российского препарата должны были поступить в Бразилию в апреле, однако из-за препятствий со стороны Национального агентства по санитарному надзору, вакцина не прошла процедуру лицензирования.
Из-за этого бразильцы не позволили использовать "Спутник V" в рамках Национального плана по иммунизации.
Также известно, что Бразилия еще ранее предупреждала Россию о намерении расторгнуть контракт на поставку вакцины.
Причиной стало то, что в Москве не смогли предоставить необходимые данные о препарате.
О вакцине "Спутник V" известно, что даже россияне не хотят ней вакцинироваться - только 35% граждан дали согласие.
В Словакии также не было желающих вакцинироваться российским препаратом, поэтому более половины партии вернули обратно.
Нежелание делать прививку этой вакциной можно обосновать тем, что "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний, а в ВОЗ его так и не приняли.
Ранее "Телеграф" сообщал, что граждане Аргентины, вакцинированные первым компонентом российской вакцины "Спутник V", несколько месяцев не могли получить второй компонент из-за задержки поставок.
Напоминаем, что 27 апреля, члены правления фармрегулятора Бразилии Anvisa единогласно решили отказать в допуске в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за "неотъемлемых рисков" и "серьезных дефектов".