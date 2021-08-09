В Минздраве заговорили о продлении карантина

В Украине адаптивный карантин может быть продлен еще на два месяца.

Об этом рассказал журналистам глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Укринформ.

Он напомнил, что в настоящее время карантин в Украине действует до конца лета. Однако, с учетом опыта европейских стран, Минздрав будет рекомендовать Кабинету министров продлить его еще на два месяца.

Также Ляшко коснулся темы образовательного процесса в условиях карантина.

По его словам, если страна продолжит оставаться в "зеленой зоне", то и учебный год начнется без каких-либо дополнительных карантинных ограничений. Но если отдельные области начнут переходить в "желтую зону", то учебному заведению разрешат работу в обычном режиме лишь в случае, если в нем будет насчитываться не менее 80% вакцинированных педагогов.

Как сообщалось ранее, социолог Илья Дробчак рассказал "Телеграфу", что пик эпидемии коронавируса в Украине стоит ожидать в середине осени.