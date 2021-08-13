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Мир обеспокоен из-за нового штамма коронавируса "Йота": в Минздраве ответили, есть ли он в Украине

Мир обеспокоен из-за нового штамма коронавируса "Йота": в Минздраве ответили, есть ли он в Украине
09:47 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Штамм коронавируса "Йота", который впервые обнаружили в США, в Украине зафиксирован не был. Выявить этот штамм COVID-19 могут только референс-лаборатории ЕС.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Здоровье-24".

По его словам, для выявления штамма "Йота" Украина отправляет образцы в референс-лаборатории ЕС, однако таких случаев в нашей стране еще не фиксировали.

Кузин отметил, что тест-систем для штамма "Йота" не существует, поэтому его определяют путем секвенирования (метод установления последовательности первичной структуры мономеров в линейных биополимерах).

Санврач добавил, что в Украине есть тест-системы определяющие 6 основных мутаций коронавируса - это штаммы "Альфа", "Эта", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Каппа".

При этом Кузин успокоил, что штамм "Йота" не новый и его зафиксировали в 28 странах мира. Однако попасть в Украину этому штамму не удалось, в отличие от более опасного "Дельты".

Ранее "Телеграф" сообщал, что людей успокоили по поводу нового "более смертоносного" штамма COVID-19.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Украина, Министерство охраны здоровья Украины, Ігор Кузін, COVID-19 Коронавирус, штамм "Йота".
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