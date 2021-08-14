Сезон "тихой охоты" без последствий: советы, как не отравиться лесными грибами

В Украине вскоре открывается сезон сбора лесных грибов и автоматически повышается риск отравления "дарами леса". Однако соблюдение ряда простых мер позволит значительно снизить возможность отравления себя и близких.
Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины на своей Facebook-странице.
Как правило, отмечают в министерстве, отравления возникают из-за неправильного определения "съедобный -несъедобный" гриб. Не стоит забывать, что в Украине несъедобных грибов в четыре раза больше, чем тех, которые можно употреблять в пищу
"Единого правила, которое бы помогло на 100% безопасно различать съедобные грибы, нет", - подчеркивают в Минздраве и добавляют, что самый надежный способ полностью обезопасить себя - вообще отказаться от употребления грибов, выращенных не промышленным способом.
Дикие грибы нельзя употреблять маленьким детям, пожилым людям, беременным и кормящим грудью.
Минздрав так же напоминает, что отравиться грибами можно из-за неправильного приготовления или употребления грибов в сыром виде. Это происходит из-за накопления в перезрелых или несвежих грибах определенных токсинов, а так причиной интоксикации могут быть паразиты, обитающие на теле гриба.
Особенно стоит запомнить, что ни приготовление, ни очищение гриба не убережет вас от отравлений, так как токсины не утилизируются.
В этом контексте в министерстве отмечают, что симптомы интоксикации могут начаться как и через пару часов, так и через 20 минут.
Основные жалобы при отравлении грибами: резкая боль в животе, диарея, рвота, выделение большого количества слюны, а так же нарушения сознания и зрения, включая галлюцинации, есть вероятность появления судорог.
Если вы заметили у себя похожие симптомы, нужно предпринять следующие действия:
Предупреждают медики и о том, что после обнаружения симптомов отравления, нельзя употреблять молочные продукты и алкоголь, так как это усиливает попадание токсинов в кровь.
Рекомендуется также не выкидывать остатки грибов, которыми отравились: их наличие позволит ускорить лабораторную диагностику отравления и корректное назначение лечения.
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