Сезон "тихой охоты" без последствий: советы, как не отравиться лесными грибами

В Украине вскоре открывается сезон сбора лесных грибов и автоматически повышается риск отравления "дарами леса". Однако соблюдение ряда простых мер позволит значительно снизить возможность отравления себя и близких.

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины на своей Facebook-странице.

Как правило, отмечают в министерстве, отравления возникают из-за неправильного определения "съедобный -несъедобный" гриб. Не стоит забывать, что в Украине несъедобных грибов в четыре раза больше, чем тех, которые можно употреблять в пищу

"Единого правила, которое бы помогло на 100% безопасно различать съедобные грибы, нет", - подчеркивают в Минздраве и добавляют, что самый надежный способ полностью обезопасить себя - вообще отказаться от употребления грибов, выращенных не промышленным способом.

Дикие грибы нельзя употреблять маленьким детям, пожилым людям, беременным и кормящим грудью.

Минздрав так же напоминает, что отравиться грибами можно из-за неправильного приготовления или употребления грибов в сыром виде. Это происходит из-за накопления в перезрелых или несвежих грибах определенных токсинов, а так причиной интоксикации могут быть паразиты, обитающие на теле гриба.

Особенно стоит запомнить, что ни приготовление, ни очищение гриба не убережет вас от отравлений, так как токсины не утилизируются.

В этом контексте в министерстве отмечают, что симптомы интоксикации могут начаться как и через пару часов, так и через 20 минут.

Основные жалобы при отравлении грибами: резкая боль в животе, диарея, рвота, выделение большого количества слюны, а так же нарушения сознания и зрения, включая галлюцинации, есть вероятность появления судорог.

Если вы заметили у себя похожие симптомы, нужно предпринять следующие действия:

Звонить 103, для вызова бригады скорой помощи;

Попытаться вызвать у себя рвоту, для выведения части токсинов;

Промыть желудок с помощью большого количества теплой воды, это так же поможет вывести часть токсинов, которые еще не успели попасть в кровоток и разнестись по всему телу;

Контролировать уровень обезвоживания. Пить раствор воды, соли и сахара для возобновления водно-солевого баланса, который нарушается в следствии усиленной потери воды ( диарея, рвота);

Выпить сорбенты. Самый известный сорбент, который есть в любой аптечке – активированный уголь.

Предупреждают медики и о том, что после обнаружения симптомов отравления, нельзя употреблять молочные продукты и алкоголь, так как это усиливает попадание токсинов в кровь.

Рекомендуется также не выкидывать остатки грибов, которыми отравились: их наличие позволит ускорить лабораторную диагностику отравления и корректное назначение лечения.

Раннее "Телеграф" рассказывал о домашних средствах, которые помогут при пищевом отравлении.