Почти в два раза меньше новых заражений коронавирусом зафиксировали в Украине: свежая сводка

В Украине за сутки 14 августа зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем за прошлые сутки.

Об этом в воскресенье утром, 15 августа, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Таким образом после резкого увеличения заболеваний на COVID-19, количество больных резко уменьшилось.

Среди заболевших на коронавирус 14 августа - 50 детей и 5 медработников.

За прошлые сутки госпитализировали почти 570 человек, и 17 человек умерли от коронавируса.

Среди выздоровевших почти 240 человек.

По данным Минздрава, за сутки 14 августа почти 15,5 тыс. украинцев сделали тест методом ПЛР, почти 2,5 тыс. - методом ИФА, и немного менее 13 тыс. человек сделали экспрес-тесты.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Всего за время пандемии, в Украине выявлено более 2 млн 265 тыс. случаев COVID-19, болезнь унесла более 53 тыс. жизней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минздрав рекомендует сократить время между дозами CoronaVac - в чем причина.