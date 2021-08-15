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Почти в два раза меньше новых заражений коронавирусом зафиксировали в Украине: свежая сводка

Почти в два раза меньше новых заражений коронавирусом зафиксировали в Украине: свежая сводка
09:07 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине за сутки 14 августа зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем за прошлые сутки.

Об этом в воскресенье утром, 15 августа, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Таким образом после резкого увеличения заболеваний на COVID-19, количество больных резко уменьшилось.

Среди заболевших на коронавирус 14 августа - 50 детей и 5 медработников.

За прошлые сутки госпитализировали почти 570 человек, и 17 человек умерли от коронавируса.

Среди выздоровевших почти 240 человек.

По данным Минздрава, за сутки 14 августа почти 15,5 тыс. украинцев сделали тест методом ПЛР, почти 2,5 тыс. - методом ИФА, и немного менее 13 тыс. человек сделали экспрес-тесты.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Всего за время пандемии, в Украине выявлено более 2 млн 265 тыс.  случаев COVID-19, болезнь унесла более 53 тыс. жизней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минздрав рекомендует сократить время между дозами CoronaVac - в чем причина.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Минздрав, Коронавирус, Covid-19, Заражение коронавирусом.
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