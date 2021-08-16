Госпитализированнных больше, чем новых выявленных: данные по коронавирусу в Украине за воскресенье

В Украине количество заражений коронавирусом продолжает идти на спад. За сутки 15 августа в стране зафиксировали 417 новых случаев - это почти на три сотни меньше, чем было ранее.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Среди новых заболевших на коронавирус 31 ребенок и 10 медработников.

Кроме того, за прошлые сутки в Украине госпитализировали немного более 430 человек с COVID-19, летальных случаев было 14, а выздоровели почти 250 людей.

За сутки почти 10 тыс. 240 граждан Украины сделали тест методом ПЛР, более 1 тыс. 550 человек - методом ИФА, и чуть больше 7 тыс. 280 - экспрес-тестами.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.