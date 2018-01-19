Знаменитая сцена у бассейна и другие кадры с последних съемок иконы кинематографа.

Знаменитая сцена у бассейна и другие кадры с последних съемок иконы кинематографа. "Что-то должно случиться" (Something's Got to Give) - незаконченный американский фильм режиссера Джорджа Кьюкора. В главных ролях снимались: Мэрилин Монро, Дин Мартин и Сид Чарисс. Лента задумывалась как ремейк фильма 1940 года "Моя любимая супруга" (1940). Эта эксцентричная комедия стала последней кинокартиной с участием Монро. С самого начала съемка выбивалась из графика из-за плохого самочувствия актрисы. А после ее смерти 5 августа 1962 года проект полностью изменили. В главных ролях сняли Дорис Дэй и Джеймса Гарнера; фильм выпустили под названием "Я вернулась, дорогой" (Move over Darling). Большинство отснятых кадров с Мэрилин на протяжении многих лет хранились в архивах киностудии 20th Century Fox и не показывались публике. Эти гламурные фото - последние снимки Монро из недоснятого фильма 1962 года.