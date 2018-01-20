В своих автопортретах 17-летняя Аннелиз Ван Овербейк (Annelies van Overbeek) выглядит как весьма убедительный двойник известной актрисы или гламурной дамы.

В своих автопортретах 17-летняя Аннелиз Ван Овербейк (Annelies van Overbeek) выглядит как весьма убедительный двойник известной актрисы или просто гламурной дамы из давно минувшего десятилетия. Свои фотографии она выкладывает в Инстаграм. На этот фотопроект девушка вдохновилась два года назад. Она сделала себе стрижку пикси, после чего стала походить на легендарную Одри Хепберн. Далее Аннелиз принялась экспериментировать с образами кинозвезды из разных фильмов, а затем выяснилось, что она может перевоплощаться и в стили других личностей. Чтобы создавать различные образы, Ван Овербейк использует настоящую винтажную одежду и аксессуары из бабушкиных сокровищ и из магазинов. Она не редактирует кадры в Photoshop, все снимки делает на свой iPhone 6s. Креативность, внимание к деталям и замечательные мимические способности помогают девушке правдоподобно воплощаться в самые разнообразные образы из кино и не только.