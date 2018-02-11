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Появился новый стандарт женской красоты
22:40 Вс, 11 Февраль 2018 Телеграф
newsme.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Эксперты установили, что дамы с мускулистым телом становятся новым эталоном красоты.

Эксперты провели два исследования, где опрошенные оценивали внешность женщин. Американские исследователи провели ряд опросов и исследований и выяснили, что стандарт женской красоты снова изменился, а пропасть между новым идеалом и естественной фигурой стала еще глубже. По мнению экспертов, вниманием мужчин сейчас владеют дамы с мускулистым, рельефным телом.

Проанализировав ряд популярных СМИ, а также некоторые записи в социальных сетях, ученые заметили распространение контента среди женской аудитории, связанного с популяризацией фитнеса.

Заинтересованные исследователи решили провести опрос, желая, чтобы респонденты сами оценили привлекательность дам. Как оказалось, представительницы прекрасного пола действительно желают стать мускулистыми красавицами.

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Новости шоу бизнеса, Женские эталоны красоты, Женщины, Красота, Спортивные женщины.
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