Появился новый стандарт женской красоты

Эксперты провели два исследования, где опрошенные оценивали внешность женщин. Американские исследователи провели ряд опросов и исследований и выяснили, что стандарт женской красоты снова изменился, а пропасть между новым идеалом и естественной фигурой стала еще глубже. По мнению экспертов, вниманием мужчин сейчас владеют дамы с мускулистым, рельефным телом.

Проанализировав ряд популярных СМИ, а также некоторые записи в социальных сетях, ученые заметили распространение контента среди женской аудитории, связанного с популяризацией фитнеса.

Заинтересованные исследователи решили провести опрос, желая, чтобы респонденты сами оценили привлекательность дам. Как оказалось, представительницы прекрасного пола действительно желают стать мускулистыми красавицами.