Эти женщины стали мужчинами не из-за своей сексуальной ориентации, на это у них были другие причины.

Эти женщины стали мужчинами не из-за своей сексуальной ориентации, на это у них были другие причины. Эти албанские женщины известны как "Албанские заклятые девы" или "burneshas", и каждая из них по разным причинам ещё в подростковом возрасте для себя решила, что для того, чтобы добиться в жизни всего чего они хотят, они должны стать мужчинами. В том нежном возрасте, когда юные девушки только учатся быть женщинами, эти "заклятые девы" решили, что для полноценной жизни в патриархальном обществе, надо быть мужчиной. Эта традиция восходит к 15 веку. Фотограф Джилл Питерс (Jill Peters) создал проект под одноименным названием "Заклятые девы Албании" (Sworn Virgins of Albania), чтобы показать как много осталось сегодня женщин, преданных традиции и трансформировавших свое женское тело в мужское. Эти женщины смогли стать уважаемыми членами общества, чего вряд ли удалось бы им добиться, будучи женщинами.