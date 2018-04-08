Михаэла Нокос, румынский фотограф, ездит по всему миру с 2013 года в рамках своего проекта "Атлас красоты", и делает портреты женщин разных национальностей.

Михаэла Нокос, румынский фотограф, которая ездит по всему миру с 2013 года в рамках своего проекта "Атлас красоты", и делает портреты женщин разных возрастов и национальностей. Художница собирает истории жизни женщин, и уже посетила 60 разных стран, чтобы показать миру свой взгляд на прекрасное. Михаэла поставила своей целью донести до своего зрителя, что каждая женщина светит как звезда, даже если она не похожа на модель из глянцевого журнала. По мнению художницы, красота не зависит от возраста, размера одежды или цвета кожи. Ее можно найти в Африке и Европе, в деревне и небоскребе большого города, в пронзительном взгляде, и морщинах, хранящих отпечаток жизненного опыта. Красота излучается сердцем человека. Результатом проекта «Атлас красоты» стала книга с более чем 500 портретами и множеством интересных историй. Во время, когда в мире процветают ненависть и нетерпимость, Михаэла призывает человечество к любви и принятию инаковости. По её мнению, разнообразие является настоящим сокровищем, и не должно быть спусковым крючком для конфликтов и вражды. Фотограф считает, что все люди, несмотря на различия, являются частью одной семьи, и надеется, что его книга попадет в руки людей по всему миру.