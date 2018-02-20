Пожалуй, это одна из немногих бабушек, которая в таком почтенном возрасте не боится казаться экстравагантной.

И кто сказал, что стареть — это всегда обязательно трудно, скучно и удручающе? Эта 93-летняя весёлая бабушка ломает все стереотипы, покоряя пользователей Instagram своими лучезарными фотографиями. Бабушка Эмико — самая необычная и жизнерадостная модель, демонстрирующая одежду ручной работы , которую изготавливает её внучка Чинами Мори. Девушка делает это в традиционной японской технике ткачества — саори. "На самом деле, у меня нет никаких правил в работе, — говорит Мори, — я делаю только то, что мне нравится, и выбираю для этого только те цвета и фактуры, которые хочу. Бабушка проводит очень много времени в моей творческой мастерской и поэтому логично, что она стала самой идеальной моделью. Она самый близкий и дорогой мне человек в целом мире. Я делаю бабушку счастливой, и это, в свою очередь, делает счастливой меня". Глядя на эти фотографии, невозможно не улыбнуться: пожалуй, это одна из немногих бабушек, которая в таком почтенном возрасте не боится казаться экстравагантной, зажигательной и невероятно стильной.