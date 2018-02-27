Габриэла Джирачкова из Праги тратит ежемесячно 1400 долларов, чтобы выглядеть как настоящая живая кукла Барби.

Габриэла Джирачкова из Праги тратит ежемесячно 1400 долларов, чтобы выглядеть как настоящая живая кукла Барби. Ее увлечение началось в 16 лет, сейчас ей 18. У девушки 300 кукол Барби, которых она любит рассматривать. На данный момент Габриэлла перенесла операцию по увеличению груди, губ. Теперь ей предстоит вживление имплантов для попы, удаление ребер и еще одно увеличение груди, чтобы улучшить внешний вид, она говорит, что ее вдохновили другие "живые куклы" и , конечно, куклы-игрушки.