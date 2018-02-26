Эмили Ример участвует в различных соревнованиях рыбаков и ловит рыбу у побережья Флориды и в Карибском бассейне.

23-летняя модель Эмили Ример (Emily Riemer) знакома не только с миром модных фотосессий и гламура, но и с рыбалкой. Для этой девушки рыбалка является не просто хобби, а смыслом жизни. Эмили участвует в различных соревнованиях рыбаков и ловит рыбу у побережья Флориды и в Карибском бассейне. При этом она не забывает делиться фотографиями своего улова, который для большего эффекта она демонстрирует в бикини.