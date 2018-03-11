26-летняя гимнастка Злата Моравкова, которая родилась в России, сейчас является одной из самых экстремальных акробаток мира.

26-летняя гимнастка Злата Моравкова, которая родилась в России, сейчас является одной из самых экстремальных акробаток мира. Теперь она живет в Германии и выступает уже 10 лет, неизменно привлекая внимание публики. В возрасте четырех лет Злата обнаружила у себя удивительный талант. Она изо всех сил стремилась развивать его. Впервые четырехлетней будущей гимнастке удалось проявить свой талант на уроке физкультуры. Вернувшись в тот день домой из детского сада, она продемонстрировала свои трюки семье – и родные были полностью потрясены.К тому времени, как девушке исполнилось 14 лет, она уже регулярно выступала, а в 24 года Злата зарабатывает тем, что путешествует по миру, показывая свою программу.Злата отличается от остальных миниатюрных акробатов тем, что является высокой, взрослой женщиной с модельной внешностью, именно ее рост делает ее уникальной акробаткой. Ее рост 175.76 см, вес 54 кг.Злата выступала в Индии, в странах Европы, в Гонконге. Кроме того, она часто работает в Японии.Выполнении самых головокружительных трюков для Златы становится привычкой. Она даже может свернуться так, что поместится в коробку площадью 50 см, при этом такая поза кажется ей «естественной», хотя удерживать ее на протяжении долгого времени становится довольно затруднительно.