Жаркие снимки 22-летней бодибилдерши Бахар Набиевой.

Жаркие снимки 22-летней бодибилдерши Бахар Набиевой. Бахар живет в Днепре и она очень популярна в своем кругу. Благодаря чрезвычайной рельефности ее бедер и ног, на бодибилдершу подписано уже почти 900 000 пользователей Инстаграма. 50 Cent несколько дней назад попал на ее аккаунт совершенно случайно и, судя по комментарию, был очень удивлен. На эмоциях, американский рэпер написал, что невероятно поражен ее внешностью. В детстве девушка была худой, и нередко насмешки ровесников доводили ее до слез. Как признается девушка, именно это стало толчком к тому, чтобы отправиться в спортзал и сделать из тела, данного природой, тело мечты. Когда упорный труд принес свои плоды, Бахар уже не смогла остановиться и стала двигаться дальше, ставя рекорд за рекордом.