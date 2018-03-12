Джулия МакКарти-Фокс вовсе не была фотографом британского двора.

Джулия МакКарти-Фокс вовсе не была фотографом британского двора. Но её очень нравилась принцесса Диана, и она была готова отправиться за ней с фотоаппаратом за тысячи километров по всему миру. Она просто была человеком из толпы, которой удалось приблизиться к принцессе. Архив фотографий которые были сделаны между 1983-1995 годами, Джулия опубликовала к 20-летию со дня трагической гибели принцессы Дианы. Среди этих снимков есть и те, что ранее не публиковались. «Мне удалось поговорить с принцессой Дианой несколько раз. Я точно не помню, о чём мы говорили. Но забыть волшебную ауру, которая была вокруг неё, то сияние, просто невозможно», - рассказывает Джулия МакКарти-Фокс.