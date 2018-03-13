Эти удивительные женщины, как и сотни других украинок, своим словом, видом, делом жизни пробуждает гордость за Украину и неподдельное чувство любви к ней.

На свете нет ничего важнее матери, семьи, родины. Украина – большая и сильная страна, с умными и добрыми людьми, с прогрессивным поколением детей, которые выбирают свободу и независимость. Клиника ISIDA совместно с украинским модным брендом VarenykyFashion и фотографами студии Family Portrait хочет донести до всех, у кого открыто сердце — в своем проекте #мояродина_мояукраїна. Двенадцать современных женщин — успешных, ярких — демонстрируют незыблемую верность традициям. Эти удивительные женщины, как и сотни других украинок, своим словом, видом, делом жизни пробуждает гордость за Украину и неподдельное чувство любви к ней. Мы надеемся, что этот проект даст возможность в каждой из прекрасных украинок увидеть силу, величие, нежность и красоту, заставит уважать украинских женщин за мудрость и бесконечное терпение.