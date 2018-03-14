Бразильский фотограф Мариана Годой сделала вызывающую фотосессию в рамках проекта "Дайте мне право быть".

Бразильский фотограф Мариана Годой сделала вызывающую фотосессию в рамках проекта "Дайте мне право быть". Она сделала снимки полных женщин в нижнем белье и топлесс. "Я решила делать снимки в нижнем белье, потому что редко можно встретить фотографию полной женщины в нижнем белье. Это выбранная мной форма протеста, я хочу показать, что быть большой — красиво", — рассказала она журналистам британского издания The Daily Mail.