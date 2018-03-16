Макияж обладает возможностью практически полностью изменить внешность человека.

Все согласятся, что макияж обладает возможностью практически полностью изменить внешность человека, как в лучшую, так и в худшую сторону. Но все же чаще его используют, чтобы добавить людям притягательности и обаяния с помощью средств, которые известны человечеству с незапамятных времен. Так и делает Анар Агакишиев, визажист из Азербайджана, который с помощью магии мейкапа раскрывает своих клиенток с новой стороны, что не может не радовать как их, так и пользователей интернета.