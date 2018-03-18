Нуаким Гатвеч — модель с очень темным цветом кожи.

Познакомься, это Ньяким Гатвех, темнокожая модель из Южного Судана, которая призывает людей не стесняться своего цвета кожи. Своей ярко пигментированной кожей и неукротимой решимостью Ньяким расширяет рамки канонов красоты и поощряет других делать то же самое. 24-летняя черная роза родом из США, проживает в Миннеаполисе, штат Миннесота. Девушка гордится своим шоколадным оттенком кожи. Более того, у нее полно поклонников: почти каждый ее снимок в Инстаграме набирает свыше 10 тысяч лайков.