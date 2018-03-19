В течение восьми лет американский фотограф Дэн Шитаги (Dane Shitagi) воплощал в жизнь свой творческий цикл New York City Ballerina Project (Проект Балерина в Нью Йорке), главными героинями которого стали профессиональные балерины, а фоном - панорамы Нью Йорка.

В течение восьми лет американский фотограф Дэн Шитаги (Dane Shitagi) воплощал в жизнь свой творческий цикл New York City Ballerina Project (Проект Балерина в Нью Йорке), главными героинями которого стали профессиональные балерины, а фоном - панорамы Нью Йорка.