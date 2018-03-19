Традиционная маорийская татуировка - маори моукоу - насчитывает многовековую историю и имеет священное значение для коренных новозеландцев.

Традиционная маорийская татуировка – маори моукоу – насчитывает многовековую историю и имеет священное значение для коренных новозеландцев. Набивали ее с помощью специального инструмента "ухи", который вместе с рисунком оставлял на коже шрамы. Татуировку маори также называют та-моко или моко. Женщины чаще всего наносили её на подбородок, иногда на бедра и талию, а мужчины покрывали татуировкой всё лицо. Рисунок символизировал социальный статус человека в обществе. Для женщин моко на подбородке считалась физическим проявлением их истинной сущности. К концу 19 века искусство маорийской татуировки почти исчезло из-за распространившейся в Новой Зеландии охоты за головами. Но позже традиция возродилась. Эти портреты женщин маори сделаны в начале 20 века.