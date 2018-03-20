В этот каталог включены самых известных проституток того времени, клиентами которых обычно были видные бизнесмены и политики.

Перед вами фотографии из каталога парижских куртизанок XIX века. Каталог под названием The Pretty Women of Paris был опубликован в 1883 году и предназначался в первую очередь для британских джентльменов, приезжавших в Париж в поисках любви за деньги. В каталог включили самых известных проституток того времени, клиентами которых обычно были видные бизнесмены и политики. В фотогалерее также представлены снимки графини ди Кастильоне или просто Ла Кастильоне - итальянской куртизанки и фотомодели конца ХIX века, слывшей первой красавицей при дворе французского императора Наполеона III.