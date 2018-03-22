Некоторые из упражнений Джоанна Кваас не смогут выполнить даже молодые люди.

Немецкая гимнастка, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий гимнаст в мире. В 91 год эта женщина не просто отлично себя чувствует и прекрасно выглядит, но и участвует в соревнованиях по гимнастике. Стоит отметить, что некоторые из ее упражнений в ее программе не смогут выполнить даже молодые люди. Джоанна Кваас (Johanna Quaas) — родилась в Германии 20 ноября 1925 года, в семье гимнастов, и начала заниматься спортом в раннем детстве. Неперспективная в гимнастике, в детстве Джоанна (Йоханна) Каас занималась гандболом.