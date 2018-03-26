Некоторые считают, что рыжеволосые люди обладают магическими качествами.

Некоторые считают, что рыжеволосые люди обладают магическими качествами. Раньше женщин с таким цветом волос даже считали ведьмами. Но было это в далеком Средневековье. А в наши дни, чтобы доказать, что рыжие девушки действительно необычны и уникальны, американский фотограф Брайан Доулинг создал проект "Огненная красота". В процессе работы мужчина побывал в 20 странах мира, расположенных в разных уголках планеты. В каждой он нашел рыжую красавицу и показал, что обладательницы такой внешности разбросаны по всему миру. Под прицелом объектива фотографа оказалось 130 огненноволосых красавиц. Из них он выбрал 14 лучших. Ему действительно пришлось постараться, ведь, согласно статистике, рыжим цветом волос обладает всего 1 % населения. Наука утверждает, что причина возникновения такой расцветки — мутация гена. И что еще интереснее, из-за этого рыженькие не седеют в старости. Они просто светлеют или превращаются в стареньких блондинок.