Дабы показать всю поверхностность моды, фотограф Джиампаоло Сгура (Giampaolo Sgura) превратил реальных моделей в пластиковых кукол в стиле Барби.

Дабы показать всю поверхностность моды, фотограф Джиампаоло Сгура (Giampaolo Sgura) превратил реальных моделей в пластиковых кукол в стиле Барби. Данный проект был снят для обложек журнала Vogue Paris. Для создания иллюзии пластиковых кукол, фотограф одел моделей в приторно кукольные наряды и поместил их в огромные "упаковки", на стенках которых прикреплены дополнительные сменные аксессуары. Самое интересное, что каждая "кукла" представляет собой знаменитую модную марку одежды, о чем говорят надписи на фейковых упаковках и стили одежды, присущие той или иной компании.