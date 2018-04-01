В 2013 году румынский фотограф Михаела Норок уволилась с работы и с этого момента у нее началась новая жизнь.

В 2013 году румынский фотограф Михаела Норок уволилась с работы и с этого момента у неё началась новая жизнь. Она взяла фотоаппарат и рюкзак и отправилась в путешествие. Она посетила множество стран и везде фотографировала женщин различных национальностей и культур. «Красота заключена не в параметрах фигуры, размере одежды, косметике, расе или деньгах, скорее, в том, чтобы быть самим собой, быть неодинаковыми», — говорит Михаела.