Анар Агакишиев может превратит в красотку абсолютно любую девушку, но особенно впечатляют его работы с пожилыми женщинами.

32-летний визажист из Азербайджана Анар Агакишиев обладает невероятным талантом превращать 80-летних женщин снова в молодых, заставляя их выглядеть почти в половину моложе своего возраста. В своей студии в Баку Анар творит настоящие чудеса с лицами своих клиенток, благо для этого у него есть весь необходимый арсенал — от обычного макияжа до наращивания всего чего угодно и прочих косметических процедур. Анар может превратит в красотку абсолютно любую девушку, но особенно впечатляют его работы с пожилыми женщинами. Преобразования женщин после "магии" Анара порой настолько поразительны, что с трудом верится, что это один и тот же человек. Невозможно смотреть и не удивляться.