Под грубой тканью солдатской формы скрывается яркая индивидуальность каждой девушки.

Во время своей недавней поездки на малую родину художница из Нью-Йорка Майя Толедано сделала очень интимную серию прекрасных снимков о девушках в израильской армии. Таким образом фотограф хотела вернуть часть собственной юности — время, когда Майя служила сама и была лишена всех культурных символов "женственности". Понятия пола, национальности или личностных различий должны были исчезнуть из жизни девушки на все время обязательной службы в израильской армии — национальная идентичность стояла на первом месте. Майя до сих пор помнит, как боялась, что военная форма уничтожит ее формирующуюся женственность. В серии снимков Майи Толедано молодым девушкам очаровательно удается не поддаваться этому страху и порой очень изящно отодвигать национальную идентичность на второй план. Под грубой тканью солдатской формы скрывается яркая индивидуальность. Даже в армии они стараются идти по пути созидания, выбирая творческие специальности, такие как журналистика, режиссура или образование. Девушки аккуратно подбирают форму, обувь, однообразные белые футболки и почти незаметные украшения.